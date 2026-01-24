Minneapolis'te ICE Görevlisinin Kadın Ölümü Soruşturmasında İstifa Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minneapolis'te ICE Görevlisinin Kadın Ölümü Soruşturmasında İstifa Skandalı

24.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI personeli Tracee Mergen, ICE tarafından öldürülen Renee Good'un soruşturmasında baskıyla istifa etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisinin ABD vatandaşı bir kadını öldürmesini soruşturan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli Tracee Mergen'in "baskı" sonucu istifa ettiği öne sürüldü.

???????The New York Times'ın haberinde, 7 Ocak'ta Minneapolis'te ABD vatandaşı Renee Good'un ICE tarafından öldürülmesi soruşturmasına ilişkin iddialar yer aldı.

Gazeteye konuşan yetkililer, Good'un ölümüne sebep olan Jonathan Ross hakkında soruşturma yürüten FBI personeli Tracee Mergen'in, soruşturmayı durdurması için baskı gördüğünü savundu.

Yetkililer, Washington'daki FBI yetkililerinin baskılarının ardından Mergen'in istifa ettiğini kaydetti.

Renee Good'un ölümü

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Öldürülen kadın, 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minneapolis'te ICE Görevlisinin Kadın Ölümü Soruşturmasında İstifa Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:17:32. #7.11#
SON DAKİKA: Minneapolis'te ICE Görevlisinin Kadın Ölümü Soruşturmasında İstifa Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.