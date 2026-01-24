Minnesota'da Göçmen Politikaları Protesto Edildi - Son Dakika
Minnesota'da Göçmen Politikaları Protesto Edildi

24.01.2026 12:19
Minneapolis'te binlerce kişi, ICE uygulamalarını ve Trump'ın göçmenlik politikalarını protesto etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde binlerce kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) uygulamalarını ve Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Minneapolis kentinde düzenlenen gösteriler, organizatörlerin halkı işe ya da okula gitmemeye ve alışveriş yapmamaya çağırmasının ardından geniş katılımla gerçekleşti.

Kent geneline yayılan protesto yürüyüşleri, ICE'nin yürüttüğü uygulamalara karşı ülke genelinde düzenlenen "ICE OUT!" adlı eylemler kapsamında yapıldı.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişi kent merkezinde toplanarak, ICE'nin uygulamalarına tepki gösterdi ve göçmenlere yönelik baskıların sona erdirilmesini talep etti.

Göstericiler, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı tepkilerini de dile getirdi.

Protestolar kapsamında Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'nda toplanan din adamları, ilahiler söyleyip dua ederek bölgeye gönderilen 3 bin federal kolluk görevlisinin çekilmesini istedi.

Eylem sırasında çok sayıda din adamı gözaltına alındı.

Gösterilere destek amacıyla eyalet genelinde 700'den fazla işletme kepenk kapattı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polislerinin göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülke çapında protestolara yol açmış, federal yönetimin göçmen politikaları eleştirilerin odağı olmuştu.

Trump, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerin arttığı Minnesota'da güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

