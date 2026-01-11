Minnesota\'da ICE Görevlilerine Protesto: 30 Gözaltı

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'u vurarak öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza görevlilerine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, 7 Ocak'ta 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'u vurarak öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis, yerel yetkililerin barışçıl protesto çağrılarına rağmen göstericilerin güvenlik güçlerine, polis araçlarına ve yoldaki diğer araçlara kar, buz ve taş attığını, bir polis memurunun ise hafif yaralandığını duyurdu. Gösteriyi 'yasa dışı bir toplantı' ilan eden polisin, en az 30 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra hepsinin serbest bırakıldığı kaydedildi.