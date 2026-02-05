Minnesota'da ICE Görevlisi Sayısı Azaltılıyor - Son Dakika
Minnesota'da ICE Görevlisi Sayısı Azaltılıyor

05.02.2026 10:19
Trump yönetimi, Minnesota'daki ICE görevlilerinin 700'ünü geri çekeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, Minnesota'daki ICE görevlilerinden 700'ünün geri çekileceğini açıkladı. Homan, yerel yetkililerle yapılan işbirliği sonrası bu kararın alındığını ifade etti.

MINNESOTA'DAKİ ICE GÖREVLİLERİNİN SAYISI AZALTILIYOR

Minnesota'da basın toplantısı düzenleyen Homan, eyalet ve yerel yetkililerin, tutuklanan düzensiz göçmenleri teslim etme konusunda işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eyaletteki görevli sayısını azaltma kararı aldıklarını aktardı.

700'Ü GERİ ÇEKİLECEK

Homan, "İşbirliğindeki benzeri görülmemiş ve güvenlik görevlisine daha az ihtiyaç duyulacak daha güvenli bir ortamın oluşması nedeniyle derhal geçerli olmak üzere 700 kolluk kuvveti personelini geri çekeceğimizi duyuruyorum." dedi.

Minnesota'daki ICE operasyonunun başarılı olduğu düşüncesini paylaşan Homan, "Mükemmel bir operasyon muydu? Hayır. Hayır. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmak için tek bir komuta zinciri oluşturduk ve kurallara uyduğumuzdan eminiz. Kimsenin kasten yapmaması gereken bir şeyi yaptığını düşünmüyorum." diye konuştu.

Tom Homan, Minnesota'da "yaklaşık 2 bin" göçmenlik polisinin görev yapmaya devam edeceği, bu sayının operasyon başlamadan önce 100 ile 150 arasında olduğu bilgisini paylaştı.

MİNNESOTA'DAKİ OLAYLAR

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Donald Trump, Minnesota, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

