Minnesota Valisi'nden ICE Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minnesota Valisi'nden ICE Eleştirisi

08.01.2026 01:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minnesota Valisi Walz, ICE'in yerel polisle koordinasyonsuz çalışmasını eleştirip Ulusal Muhafızları hazırladı.

NEW ABD'nin Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin yerel kuvvetlerle hiç bir koordinasyon yapmamasını eleştirerek, bir kadının ICE polisi tarafından vurulmasının ardından Minnesota'da güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızlara hazırlanma emri verdiğini belirtti.

Walz, bir ABD vatandaşı kadının ICE polisi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Amerikalılara hesap verebilirlik ve adalet arayışında Minneapolis'in yanında durmaları çağrısı yapan Walz, "Bundan sonra mesajım çok basit, federal hükümetten daha fazla yardıma ihtiyacımız yok, yeterince şey yaptılar." dedi.

Walz, Minnesota Ulusal Muhafızlarını hazırlamak için uyarı emri verdiğini belirterek, "Bu Ulusal Muhafız birlikleri bizim Ulusal Muhafız birliklerimizdir, topluluğunuzdaki öğretmenleri, işletme sahipleri, inşaat profesyonelleridir. Onlar Minnesota halkıdır." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine federal hükümet ile asla savaş halinde olmadıklarına işaret eden Walz, Ulusal Muhafızların vatandaşların anayasal haklarını korumak için hazır olacağını ve sahada maske takmayacaklarını söyledi.

"Bu olay tamamen önlenebilirdi"

Walz, ICE polislerinin operasyonlarında kolluk kuvvetleri ile hiç bir koordinasyon yapmadığına vurgulayarak, silahla vurulan kadın için "Bakın, bu olay tamamen önlenebilirdi. Amerikan tarihinde federal ajanların en büyük konuşlandırılması ve yerel halkla hiçbir iletişim kurulmaması nedeniyle kaotik bir durumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan vurulan kadının kimliğinin henüz belirlenmediğini ve incelemelerin devam ettiğini belirten Walz, "İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise bu kişi aracından çıkarılmadan kim olduğunu, amacının ne olduğunu çoktan belirledi. Normal bir dünyada yaşamıyoruz." ifadesini kullandı.

Walz, "Donald Trump yönetiminin bu olayı siyasi bir mesele haline getireceği" uyarısı yaparak, "Bu, kamu güvenliği ve Amerikalılar için normalleşme meselesidir. Bizi izleyen herkes, Portland, Los Angeles, Chicago ya da (ICE polisinin) bir sonra gideceği yerdekiler, bizimle birlikte olun." çağrısında bulundu.

-"Belki de McCarthy dönemini yaşıyoruz"

Minnesotalıların olayı dışarı çıkıp protesto etme isteğini anladığını ve bunun "vatansever bir görev" olduğunu belirten Walz, ancak bu gösterilerin daha fazla federal birlik konuşlandırmayı gerektirecek tuzaklara düşmeden güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Walz, toplantının sonunda isim vermeden Trump yönetimine seslenerek, "Bu olay tamamen önlenebilirdi. Tamamen gereksizdi. Bilmiyorum, belki de McCarthy dönemini yaşıyoruzdur. Hiç mi ahlakınız yok? Hiç mi itidaliniz yok?" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Minnesota'da 13 bin Ulusal Muhafız askerinin görev yaptığı, valinin verdiği uyarı emrinin, sahaya inmek için hazırlıkları arttıran ilk adım olduğuna dikkat çekildi.

-Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkat çekmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Minnesota, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minnesota Valisi'nden ICE Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı
Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket “pes“ dedirtti Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

08:41
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni Tavan zam oranı belli oldu
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu
08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
07:33
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
06:44
Türkiye’nin yanı başında dev operasyon Ordu, SDG’yi Halep’te kuşattı
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı
06:09
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
02:16
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 08:51:04. #7.11#
SON DAKİKA: Minnesota Valisi'nden ICE Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.