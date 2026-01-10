Minnesota'ya 130 Milyon Dolarlık Fon Askıya Alındı - Son Dakika
Minnesota'ya 130 Milyon Dolarlık Fon Askıya Alındı

10.01.2026 10:41
ABD Tarım Bakanı, Minnesota'daki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle eyaletin fonlarının askıya alındığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Minnesota eyaletindeki dolandırıcılık iddialarının ardından eyalete yönelik yaklaşık 130 milyon dolarlık fonun askıya alındığını açıkladı.

Tarım Bakanı Rollins, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Minnesota'daki dolandırıcılık iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu iddialar gerekçesiyle eyalete 129,1 milyon dolarlık federal fonların askıya alındığını belirten Rollins, eyalet yöneticilerinden 20 Ocak 2025'ten bu yana yapılan tüm federal harcamaların gerekçesini sunmasını talep etti.

Rollins, ileriye yönelik fonlar için de gerekçe sunulması gerekeceğini vurgulayarak, gerekçe sunulmadığı takdirde, fonların askıya alınmasının süreceği uyarısında bulundu.

Trump yönetimi, çocuk bakım fonlarını dondurmuştu

ABD'de göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, Somalililerin yoğun yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı bir video yayımlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in söz konusu videoyu paylaşmasının ardından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Jim O'Neill, 31 Aralık 2025'te, eyalete yapılan tüm çocuk fonu ve bakım ödemelerinin dondurulduğunu bildirerek, "Fonlar, ancak eyaletler bunların meşru bir şekilde harcandığını kanıtladığında serbest bırakılacak" ifadesini kullanmıştı.

1 Ocak'ta ise ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu duyurmuştu.

Kararın, Minnesota'daki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

