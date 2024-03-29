MİRA: Birleşik Arap Emirlikleri Emlak Uzmanlarıyla Özel Bir Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Sondakika

MİRA: Birleşik Arap Emirlikleri Emlak Uzmanlarıyla Özel Bir Buluşma

MİRA: Birleşik Arap Emirlikleri Emlak Uzmanlarıyla Özel Bir Buluşma

Dubai merkezli öncü emlak aracısı MİRA Emlak, son zamanlarda Raffles Istanbul'da özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak seçkin emlak fırsatlarına ışık tuttu. MİRA'NIN Türkiye pazarındaki büyüme hırsını ve kararlılığını simgeleyen etkinlik, Dubai'nin önde gelen emlak projelerine daha yakından bakma fırsatı sağladı.

29.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplantı, Maison Trussardi ile ortak yaratılan başyapıt Trussardi Residence gibi imza niteliğindeki projeleri ve Downtown Dubai ve Dubai Marina gibi Dubai'nin en gözde mahallelerinde bulunan diğer ikonik gelişmeleri sergileyerek Dubai'nin emlak çekiciliğini vurguladı. Etkinlik, Dubai'de yeni bir ev arayan ailelerden çekici getiriler arayan yatırımcılara kadar çeşitli katılımcıları çekti. Ayrıca, MİRA'NIN uzmanlığına güvenen Türk ortak ajanslar tarafından getirilen müşterileri de içeriyordu. Etkinlik, seçkin alıcıları dinamik Dubai emlak pazarıyla buluşturma konusundaki MİRA'NIN öncü rolünü kanıtladı.

Türk Yatırımcıları Dubai Emlakına Neden İlgilenmelidir?

MİRA İstanbul ofisimizle Dubai emlakına yatırım yapmanın eşsiz ekonomik avantajlarını keşfedin. Dubai, vergisiz kira geliri ve genellikle yıllık %7-9 arasında değişen istikrarlı yüksek getirilerle, yaklaşık %10'luk sağlam bir emlak fiyatı artışıyla çekici bir fırsat sunar. Akıcı bir fon transfer işlemiyle, düşük bir %2 ücretle, emlak satın alımı sonrasında hemen Emirates Kimliği için nitelik kazanır ve sorunsuz kira geliri alımı için bir banka hesabı açma esnekliğinden faydalanırsınız. Küresel olarak en güvenli üç şehir arasında kabul edilen Dubai, belirgin ve güvenli bir yatırım noktası olarak öne çıkar. Dubai'nin eşsiz ekonomik manzarasının tam potansiyelini açığa çıkarmak için İstanbul'daki MİRA Emlak ile iş birliği yapın.

MİRA: Birleşik Arap Emirlikleri Emlak Uzmanlarıyla Özel Bir Buluşma

MİRAEmlak Size Dubai'de Yatırım Yapmanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

MİRA, Dubai'de gayrimenkul bulma, satın alma ve kiraya verme sürecini basitleştirmek için esnek hizmetler sunar. MİRA İş Hizmetleri, Türk müşterilere, genellikle %7-9 kira getirisi elde etmeyi amaçlayan veya teslim sonrası %20-30 sermaye artışı öngörülen mülklere yatırım yapma ile ilgili tüm yasal rutinlerde yardımcı olmaya adanmıştır. Uzmanlığımız, Dubai'ye fon transferlerini kolaylaştırmaya kadar uzanır. Satın alma sonrası yardım, size ve ailenize oturum izni sağlamayı ve bir banka hesabı açmanıza destek olmayı içerir. Özelleştirilmiş yardım için doğrudan MİRA İstanbul ofisine başvurun. MİRA, belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel bir yaklaşım sunar ve emlak piyasasında uzman rehberlik sağlar.

MİRAEmlak Hakkında

MİRA, Birleşik Arap Emirlikleri'nde rekabetçi bir emlak peyzajında sürekli olarak yeni standartlar belirlemiştir. 20'den fazla endüstri ödülüyle tanınan eşsiz uzmanlığı, yenilikçi stratejileri ve olağanüstü müşteri hizmetleriyle şimdi gözünü Türkiye'ye, güçlü bir büyüme ve keşfedilmemiş fırsatlar sergileyen bir pazar olan Türkiye'ye dikmiştir. MİRA, sadece emlak ajansı hizmetleriyle sınırlı kalmaz; Trussardi Casa ve Bentley Home gibi tanınmış markalarla iş birliği yaparak modern yaşam standartlarını artırmaya adamış yenilikçi bir geliştirici olarak etkisini genişletir.


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
11:12 Villada patlama Bodrum katında ceset bulundu Villada patlama! Bodrum katında ceset bulundu
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:49 Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL’ye satışa çıkarıldı Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:17 Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:51:02. #1.11#
SON DAKİKA: MİRA: Birleşik Arap Emirlikleri Emlak Uzmanlarıyla Özel Bir Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement