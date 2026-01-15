Miraç Kandili, Edirne ve Çevresinde İdrak Edildi - Son Dakika
Miraç Kandili, Edirne ve Çevresinde İdrak Edildi
15.01.2026 21:16
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde dualar ve özel programlarla Miraç Kandili kutlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Miraç Kandili ve üç ayların öneminden bahsetti.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca da lokma ikram edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Namazdan sonra İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda vatandaşlar dua etti.

İl Vaizi Ahmet Talha Hacıahmetoğlu tarafından "Miraç Kandili" konulu vaaz verildi.

Vaazın ardından yatsı namazı kılındı.

Program sonunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

Programa, Vali Uğur Turan da katıldı.

Kaynak: AA

Miraç Kandili, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne

