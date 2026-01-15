Miraç Kandili'nde Ekmek İkramı - Son Dakika
Miraç Kandili'nde Ekmek İkramı

15.01.2026 23:17
Erzurum'da Miraç Kandili dolayısıyla Somuncu Baba Sebil Ekmeği dağıtıldı.

Erzurum'da Miraç Kandili dolayısıyla Hulusi Efendi Vakfı tarafından "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi.

Kabri Malatya'nın Darende ilçesinde kendi adıyla anılan Külliye içerisinde bulunan Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) hatırasını yaşatmak için Hulusi Efendi Vakfı Erzurum Temsilciliği tarafından kandil dolayısıyla Palandöken ilçesinde ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da yaşayan ve ömrünün son yıllarını Darende'de geçirerek burada vefat eden Somuncu Baba'nın hatırasını devam ettirmek amacıyla yurt genelinde kandil hediyesi olarak ekmek ikram edildiği belirtildi.

Vakfın organizesiyle şube, temsilcilik ve gönüllülerinin katkısıyla Türkiye genelinde vatandaşlara ekmeklerin dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Somuncu Baba, Erzurum, Kültür, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
