Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi - Son Dakika

Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

6 saat önce

Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin Cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı.

Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin Cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı. Büyük Çamlıca Camii'nde de alınan karar doğrultusunda bu akşam Miraç Kandilinde kapalı kaldı.Kandilde kapalı kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.

İstanbulluların Cuma namazı ve Kandil gecelerinde namaz kılmak için sıkça tercih ettiği Çamlıca Camii, korona virüs tedbirleri kapsamında Miraç Kandilinde de kapalı kaldı. Korona virüs tedbiri çerçevesinde alınan karar doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Korona virüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer vermişti. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması sebebiyle alınan kararın ardından Miraç Kandili gecesinde namaz kılınmadı.

Öte yandan Miraç Kandilinde boş kalan namaz kılınmayan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.

Miraç Kandili'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kandil Dağı, Çamlıca, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:09 Kaynak: İHA

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