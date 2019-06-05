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Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü

33 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 29 yaşındaki genç, miras yüzünden tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldürdü.

Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 29 yaşındaki genç, miras yüzünden tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Alparslan Mahallesinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Ç. (29) ile amcası Ferit Ç. (45), miras yüzünden tartıştı, tartışma bir süre sonra kavfaya dönüştü. Kavgada, Ramazan Ç, yanındaki av tüfeğiyle amcası Ferit Ç.'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşlar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç.'nin yardımına koştu, Ramazan Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Ç.'yi Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ferit Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik takip ve incelemesi sonucu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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