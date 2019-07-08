Son Dakika Haberleri: Mirzaoba Yörük Türkmen şenliğiyle renklendi
Son Dakika Güncel Haber

Mirzaoba Yörük Türkmen şenliğiyle renklendi

1 saat önce

Mudanya Belediyesi'nin Mirzaoba Mahallesi'nde geleneksel hale getirdiği Yörük Türkmen Şenliği bu yıl da coşkuyla yaşandı.

Mirzaoba Yörük Türkmen şenliğiyle renklendi, System.String[]

Mudanya'nın kültürel değerlerini yaşatma çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, Mirzaoba Mahallesi'nde geleneksel hale getirilen Yörük Türkmen Şenliği'ni bu yıl da coşkulu bir etkinlikle gerçekleştirdi. Bu yıl 12.'si düzenlenen şenlik, mahalle meydanında yüzlerce kişiyi buluşturdu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliklere Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Başkan Yardımcıları Sevinç Şenşekerci ile Nisa Kartaltepe, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay, Mirzaoba Yörük Türkmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin İşler, köyün ilk öğretmeni Sait Alper, mahalle sakinleri ile Mudanyalılar katıldı. Tarihi Mudanya Bandosu'nun konserleriyle devam eden etkinliklerde, temsili olarak sahnelenen kına gecesi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik sonunda sanatçı Emel Örgün ve ekibi, Yörük türkülerini seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Mirzaoba Mahalle Muhtarı Şenol Durgut, çok kültürlü bir yapıya sahip olan Mudanya'nın değerlerini yaşatan Başkan Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Göreve geldiğinde Mudanya'yı sahip olduğu tüm değerleriyle geleceğe taşıma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Her mahallemizin değerlerini ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Tarihimize, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkarak, hemşerilerimle birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:20 Kaynak: Bültenler
Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan otomobilde can pazarı Polis ekipleri ODTÜ'de! Öğrenciler alandan uzaklaştırıldı, ağaç kesimi başladı Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:46:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mirzaoba Yörük Türkmen şenliğiyle renklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]