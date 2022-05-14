Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler - Son Dakika
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Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler

14.05.2022 10:27

Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler Bursa'da gelişigüzel atılan misinaya takılan martıyı vatandaşlar kurtardı Bursa'da gelişigüzel atılan misinaya gagası ve kanatları takılan yaralı martı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler

Bursa'da gelişigüzel atılan misinaya takılan martıyı vatandaşlar kurtardı

BURSA - Bursa'da gelişigüzel atılan misinaya gagası ve kanatları takılan yaralı martı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. Güzelyalı sahilinde misinaya dolanan bir martı apartmana sığındı.

Duyarlı bir vatandaş martıyı görüp hemen müdahale etti.

Kaya Ali Kahya, misinanın martıya daha fazla zarar vermemesi için dolandığı misinayı bıçakla keserek kurtardı. Kanatları kanayan martıya da dezenfektan sürüldü.

Martı kanatlarında oluşan yaraların tedavi edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Martıyı kurtaran Kaya Ali Kahya, "Kanadında misina var ağzında misina var kanadına iğne takılmış. Bunlar bilinçsiz balık avcıları nedeniyle yaşanıyor. Kurtardığımız için biz de mutlu olduk. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.

Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler
Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler
Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler
Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler
Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler
Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler - Son Dakika
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