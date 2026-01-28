Mısır, ABD-İran Gerilimini Düşürmek İçin Çaba Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır, ABD-İran Gerilimini Düşürmek İçin Çaba Gösteriyor

28.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Katar ve Umman ile diyalog sürecini başlatma çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar ve Ummanlı mevkidaşlarıyla ABD- İran gerilimini düşürecek diyalog sürecini başlatma çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgesel gelişmeler ve ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ele alındığı görüşmede Abdulati ve Al Sani'nin, bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarını konuştukları ifade edildi.

Açıklamada, "İkili, bölgeyi yeni istikrarsızlık dalgalarından korumak ve siyasi ve diplomatik çözümler için elverişli bir ortam oluşturmak amacıyla gerginliğin tırmanmasını azaltma ve yayılmasını önlemek için çabaları yoğunlaştırması gerektiğini teyit etti." denildi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili Washington ile Tahran arasında diplomasi ve diyalog sürecinin yeniden başlamasının önemine işaret edilen açıklamada, diyalog süreciyle tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarı destekleyen kapsamlı bir çözümün mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde de bölgesel gerilimi düşürme olanaklarının ele alındığı kaydedildi.

Bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasına yol açabilecek gerilimleri önleme çabalarını artırmanın önemine işaret eden Abdulati ve Busaidi, ABD ile İran arasında diyalog sürecinin yeniden başlamasını destekleyen koşulları oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Katar, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, ABD-İran Gerilimini Düşürmek İçin Çaba Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:15
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş’a getirtiyor
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:49:11. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır, ABD-İran Gerilimini Düşürmek İçin Çaba Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.