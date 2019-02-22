Mısır'da 9 Kişinin İdam Edilmesi Protesto Edildi
1 saat önce
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kahramanmaraş Şubesi, 2015'te bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.
Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Kahramanmaraş
Şubesi, 2015'te bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı
Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.
Ulu Cami Meydanında gerçekleşen basın açıklaması öncesi idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Ahmet Bolat
, Mısır
yönetiminin ülke halkıyla birlikte normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulundu.
Batının Mısır'da uygulanan idam kararlarına göz yumduğunu söyleyen Bolat, "Mısır'da seçimle başa gelen Muhammet Mursi
'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişi idam cezasına çarpıtılmıştır. Mısır'ın üst mahkemeleri bu kararın bir kısmını iptal etse de, yıl içerisinde Mısır'da 15 kişi idam edilmiştir. Yapılan son infaz gösterdi ki, darbeci Sisi
'nin ölüm cezasını kullanması tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen kararlar ve idamlar karşısında batı bir kez daha insanlık suçu işlemesine göz yummuştur. Biz buradan darbeci Mısır yönetimine ve Sisi'ye ülke halkıyla normalleşme çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.
Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezası ise geçtiğimiz günlerde verilmişti. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:17 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: Kızdırdılar Beni, 200 Bine Çıkardım
Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz