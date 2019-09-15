Son Dakika Haberleri: Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava üssü modernize edildi
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Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava üssü modernize edildi

39 dakika önce

Mısır'da ABD iş birliğiyle bir askeri hava üssünün modernize edildiği bildirildi.

Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava üssü modernize edildi, System.String[]

Mısır'da ABD iş birliğiyle bir askeri hava üssünün modernize edildiği bildirildi.

Mısır Ordusu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ortaklaşa başlatılan hava üssü modernizasyonunun tamamlandığı ve üçüncü aşamadaki çalışmaların sona ermesinin ardından üssün törenle hizmete açıldığını ifade etti.

Rifai, "Modernizasyon çalışmaları, silahlı kuvvelerin farklı alanlardaki küresel silah sistemlerine adaptasyonunun sağlanması, ordu mensuplarının uzmanlık alanlarının genişletilmesi ve güncel gelişmelere uyumuna teşvik için gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Modernizasyonun yeni idari binaların yapımı ve mühendislik ekipmanlarının iyileştirilmesi gibi alanları da kapsadığını kaydeden Rifai, ABD'nin verdiği teknik destek hakkında bilgi aktarmadı.

ABD, 1979 yılında imzalanan Camp David Barış Anlaşması gereği, Mısır'a 1,3 milyar doları askeri olmak üzere yıllık 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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