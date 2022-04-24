Mısır'da aralarında siyasi tutukluların bulunduğu 41 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Mısır'da aralarında siyasi tutukluların bulunduğu 41 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Reform ve Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed Enver Sedat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sedat, siyasi ve ifade özgürlüğü nedenleriyle tutuklananların da aralarında bulunduğu 41 kişinin serbest bırakılarak aileleriyle buluştuğunu belirtti.

Serbest bırakılan kişilerin isimleri, suçları ve görüşlerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmayan Sedat, yürütülecek soruşturmayla gelecek dönemde daha fazla tutuklunun serbest bırakılacağını aktardı.

Mısır Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Muhammed Abdulaziz de Facebook'tan yaptığı açıklamada sayı vermeden bir grup tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Abdulaziz serbest bırakılan isimler arasında Velid Şevki, Muhammed Salah, Amr İmam, Abdu Fayid, Heysem el-Benna, Abdurrahman Beysuni, ve Hassan Berberi'nin bulunduğunu kaydetti.

Aktivist Esra Abdulfettah ise Facebook hesabından kocası Muhammed Salah'ın yanı sıra Velid Şevki ile birlikte çektirdikleri bir fotoğraf paylaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, perşembe günü basın mensuplarına ülkede "siyasi diyalog" başlatma niyetinde oldukları yönünde açıklamalarda bulunmuştu.