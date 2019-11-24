Son Dakika Haberleri: Mısır'da bir müzeyi dolduracak kadar antik heykel ve mumya keşfedildi
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Mısır'da bir müzeyi dolduracak kadar antik heykel ve mumya keşfedildi

6 saat önce

Mısır'ın piramitleriyle ünlü kenti Gize kenti yakınlarında yapılan kazılarda 75 hayvan heykeli ile hayvan mumyaları keşfedildi. Üzeri hiyerogliflerle dolu ahşap ve bronze heykellerin Antik Mısır döneminin 26'ncı Hanedanı'na ait olduğu sanılıyor.

Mısır'da bir müzeyi dolduracak kadar antik heykel ve mumya keşfedildi, System.String[]

Mısır'ın piramitleriyle ünlü Gize kenti yakınlarında yapılan kazılarda 75 hayvan heykeli ile hayvan mumyaları keşfedildi.


Üzeri hiyerogliflerle dolu ahşap ve bronz heykellerin Antik Mısır döneminin 26'ncı Hanedanı'na ait olduğu sanılıyor. VII. yüzyıldan kalma eserler, kural koyucu olarak bilinen Mısır tanrısı Osiris, savaş ve yıkımın tanrıçası Sekhmet ve yaratılışın tanrısı Ptah'ı tasvir ediyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:24 
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