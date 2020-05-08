Mısır'da iki yıldır gözaltında tutulan 2 gazeteci hakkında serbest bırakma kararı - Son Dakika

Mısır'da iki yıldır gözaltında tutulan 2 gazeteci hakkında serbest bırakma kararı

Mısır'da savcılık iki yıldan bu yana gözaltında tutulan 2 gazetecinin serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Mısır'da savcılık iki yıldan bu yana gözaltında tutulan 2 gazetecinin serbest bırakılması yönünde karar verdi. Gazetecilerin savunma avukatlarından Hale Duma, sosyal medya hesabı Facebook'tan, Mısır Ulusal Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığının gazeteci Mustafa el-Agsar ve Mutez Vudnan'ın serbest bırakılması kararı aldığı bilgisini paylaştı. Agsar ve Vudnan, "ülke güvenliğini tehdit edecek nitelikte yalan haber yaymak ve yasaklı bir örgüte üye olmak" suçlamalarıyla iki yıldır gözaltında tutuluyordu. Olağanüstü hal ile yönetilen ülkede savcılık, sanıkları terörle suçlayarak mahkemeye çıkarmadan yıllarca gözaltında tutabiliyor. Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen darbenin ardından özellikle basın özgürlüğü konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Muhalif yerli gazetelerin tamamını kapatan Mısır yönetimi, resmi açıklamanın dışında haber yazan yabancı basın mensuplarını ise sınır dışı ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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