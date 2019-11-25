Son Dakika Haberleri: Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi
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Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi

6 saat önce

Mısır'da mahkeme "şiddet olaylarına karıştıkları" iddiasıyla yargılanan 7 sanığın idamına hükmetti.

Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi, System.String[]

Mısır'da mahkeme "şiddet olaylarına karıştıkları" iddiasıyla yargılanan 7 sanığın idamına hükmetti.

Ülkedeki devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, kamuoyunda "Hilvan hücresi" olarak bilinen davanın duruşması başkentteki Kahire Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti sanıklardan 7'sini idam cezasına çarptırırken 3 kişi hakkında 15'er, 15 kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası verdi, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Savcılık sanıkları "yasa dışı bir örgüte üye olmak, silah ve patlayıcı bulundurmak ve biri polis şefi 7 polisi öldürmekle" suçlamış, ancak sanıklar kendilerine yöneltilen tüm bu suçlamaları reddetmişti.

Kararın nihai olmadığı, Mısır yasalarına göre sanıkların 60 gün içerisinde itiraz edebileceği belirtildi.

Başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan bölgesi karakolunda görev yapan polisleri taşıyan araca 8 Mayıs 2016'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava, kamuoyunda "Hilvan hücresi" olarak isimlendiriliyor.

Hilvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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