Mısır'da polisin sivili öldürmesi protestoların fitilini ateşledi - Son Dakika

Mısır'ın Luksor kentinde polislerin bir sivili öldürmesinin ardından kent genelinde protestolar patlak verdi.

Mısır'ın Luksor kentinde polis ekipleri, dün ateş açtığı bir genci öldürdü. Hayatını kaybeden genç için düzenlenen cenaze törenin ardından halk, sokaklara döküldü. Göstericilere müdahale etmek için çok sayıda asker ve zırhlı araç bölgeye sevk edildi. Polis, protestocuları dağıtmaya çalışırken, şiddetli çatışmalar yaşandı.

Öte yandan son dönemde Mısır'ın çeşitli kentlerinde Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler gerçekleştiriliyordu. Mısır halkı bazı yolları trafiğe kapatarak, "Devrim", "Halk Sisi rejimini devirmek istiyor", "Sisi git, Sisi Allah'ın düşmanı" şeklinde sloganlar atmıştı. Protestoların ardından farklı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)