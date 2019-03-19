Mısır'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 5 Yaralı
31 dakika önce
- Mısır'da silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralıKAHİRE - Mısır'da bir kişinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
- Mısır
'da silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı
KAHİRE - Mısır'da bir kişinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın batısındaki Gize kentinde bir kişi çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:47 Kaynak: İHA
Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?
Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın
Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu
Son Dakika! İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı