Son Dakika Haberleri: Mısır'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 5 Yaralı

Mısır'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 5 Yaralı

31 dakika önce

- Mısır'da silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralıKAHİRE - Mısır'da bir kişinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
- Mısır'da silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

KAHİRE - Mısır'da bir kişinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın batısındaki Gize kentinde bir kişi çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

Mısır, Güncel
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