Son Dakika Haberleri: - Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor- Onlarca Kişi Gözaltına Alındı
Son Dakika Güncel Haber

- Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor- Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

14 dakika önce

- Mısır'da Sisi karşıtı protestolar sürüyor Onlarca kişi gözaltına alındıKAHİRE - Mısır'ın çeşitli bölgelerinde gece boyunca süren Sisi karşıtı protestolarda onlarca kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

- Mısır'da Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Onlarca kişi gözaltına alındı

KAHİRE - Mısır'ın çeşitli bölgelerinde gece boyunca süren Sisi karşıtı protestolarda onlarca kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dün akşam başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Binlerce kişi Mısır'ın Kahire, İskenderiye, Süveyş, Menya, Beni Süveyf, El Mahalla, Kafr El-Zayat, Mansoura, El Şarkiye, Marsa Matruh ve Dmyat kentlerinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi'nin posterlerini ateşe verdi. Polis ile protestocular arasında birçok kentte arbede yaşandı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ederek, onlarca göstericiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtag'i altında toplanan Mısırlılar, 'meydanlara tekrar döneceğiz' mesajı vermişti.

- Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor- Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

Abdulfettah El Sisi, Kahire, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu
Alkollü adam, "Bilgisayarım bozuk çıktı" diyerek bıçakla 2 güvenlik görevlisini yaraladı Mısır'da halk Sisi'ye karşı ayaklandı Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:45:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor- Onlarca Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]