Son Dakika Haberleri: Mısır'da ünlü futbol takımının taraftarlarına gözaltı
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Mısır'da ünlü futbol takımının taraftarlarına gözaltı

7 saat önce

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, "yasaklı taraftar gruplarını yeniden oluşturma" suçlamasıyla El-Ehli futbol takımının 2 taraftarı hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi.

Mısır'da ünlü futbol takımının taraftarlarına gözaltı, System.String[]

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, "yasaklı taraftar gruplarını yeniden oluşturma" suçlamasıyla El-Ehli futbol takımının 2 taraftarı hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, terör ile ilgili davalara bakan Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından, El-Ehli'nin yasaklı taraftar grubu "Ultras Ehli"yi tekrar oluşturma girişimi nedeniyle 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan taraftarların kimlikleri açıklanmazken soruşturma kapsamında 15 gün gözaltında tutulacakları kaydedildi.

Sanıkların avukatları ve aileleri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Haziran 2017'de yeni spor yasasını onaylamıştı. Yeni yasaya göre, taraftarlara kanuna aykırı eylemleri nedeniyle 2 yıla varan hapis cezası verilebiliyor.

Futbol taraftarları ve bir grup eylemci 20 Eylül'de yolsuzluk iddialarını protesto etmek için Ehli ve Zemalik maçının bitiminden sonra sokağa çıkmış ve bir grup eylemci kısa süreliğine başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'na girmişti.

Mısır yönetimi, "Ultras Ehli" ve "White Nights Zemalik" olarak isimlendirilen Mısır'ın iki büyük futbol takımının seyircilerince oluşturulan taraftar gruplarını, "muhalefetin istekleri doğrultusunda hareket ederek, ülkede anarşi çıkarmak ve kamu düzenini bozma girişiminde bulunmakla" suçluyor. Bu taraftar grupları 2015 yılından bu yana yasaklı gruplar olarak biliniyor.

Devlet Güvenlik Mahkemesi, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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