Mısır'daki "Hedasi Barajı" görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Mısır yönetimi, Etiyopya'nın Nil nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadığını ve eylül ayı sonunda Sudan'ın başkenti Hartum'da acil bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini duyurdu.

Mısır, Etiyopya ve Sudan su bakanlarının iki gün boyunca Kahire'de gerçekleştirdiği toplantının akabinde Mısır Su Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda teknik sorunların ve temel meselelerin ele alınmadığı sadece toplantı gündemine ve usule ilişkin konuların tartışıldığı kaydedildi.

Toplantıda temel meselelerin görüşülmemesinin sebebinin, Etiyopya'nın, Mısır'ın "barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla" ilgili daha önce sunduğu önerinin masaya yatırılmasını kabul etmemesi olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine 30-Eylül-3 Ekim'de Hartum'da toplantı düzenlemesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, üç ülkenin bakanlarının, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve çalıştırılmasına ilişkin anlaşma konularının onaylanması için 4-5 Ekim'de bir araya geleceği ifade edildi.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi Hedasi Barajı'nın Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ediyor.