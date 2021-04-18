Mısır'da trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.
Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
26 Mart'ta da ülkenin güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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