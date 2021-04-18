Mısır'da trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCEKİ TREN KAZASINDA DA 32 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

26 Mart'ta da ülkenin güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi yaralanmıştı.