Mısır ve Suudi Arabistan'dan Diplomasi Vurgusu

Mısır ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için diplomatik yolların benimsenmesi ve tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Sudan'daki güvenlik ve insani durum ile Gazze'deki ateşkesin uygulanması ele alındı.

Bakanlar, çatışmaların tırmanmasının önlenmesi, siyasi diyalogun güçlendirilmesi ve diplomatik yolların etkin şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı, bölgedeki sivillerin güvenliğinin sağlanması ve istikrarın korunmasının önemine işaret etti.

Sudan'daki insani ve güvenlik durumuna da dikkati çeken bakanlar, taraflara üç ay süreli insani ateşkes sağlanması ve kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Mısırlı Bakan, Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini yineledi.

Gazze konusunda ise bakanlar, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Bu aşamanın, geçiş dönemi yönetim organlarının kurulmasını, silahların toplanmasını, İsrail'in ilave çekilmelerini ve yaklaşık 70 milyar dolarlık yeniden inşa sürecinin başlatılmasını içerdiği kaydedildi.

Görüşmede iki bakan, diplomatik çabaların yoğunlaştırılması ve şiddetin önlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki istikrarsızlığın artmasının önüne geçilmesi için uluslararası ve bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekildi.