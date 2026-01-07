Mısır ve Umman İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
Mısır ve Umman İlişkileri Gelişiyor

07.01.2026 17:34
Mısır ve Umman dışişleri bakanları, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ummanlı mevkidaş Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Mısır ile Umman arasındaki düzenli istişare ve koordinasyon çerçevesinde Kahire'de Busaidi ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve yatırım ortaklığını ilerletme olasılıklarının ele alındığı görüşmede bakanların, bölgesel güven ve istikrarı sağlamlaştırmaya yönelik çabalara desteği sürdürme konusunda hemfikir kaldığı kaydedildi.

Abdulati ve Busaidi, İsrail'in Gazze Şeridi ve diğer Filistin topraklarına yönelik ablukasının kalkmasıyla her türlü insani yardım ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik kısıtlamaların son bulması gerektiğini teyit etti.

Yemen'de son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen ikili, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşmesi beklenen Yemenli taraflar arasındaki diyalog sürecine desteklerini paylaştı.

Yemen'de güney sorununa çözüm sağlanması ve ülkede kapsamlı kalıcı bir mutabakatın sağlanması temennisinde bulunan ikili, ayrıca ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret etti.

Sudan'da yaşanan gelişmeleri de ele alan Mısır ve Umman dışişleri bakanları, Sudan'ın istikrar ve egemenliğini koruyacak siyasi bir mutabakat için sarfedilen çabaların önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

