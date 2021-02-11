Mısırlı muhalifler aralarında yeni bir birliğin kuruluşunu ilan edecek - Son Dakika

Mısırlı muhalifler aralarında yeni bir birliğin kuruluşunu ilan edecek

11.02.2021 04:35
Mısırlı muhalifler aralarında yeni bir birliğin kuruluşunu ilan edecek, System.String[]

Yurtdışında yaşayan Mısırlı muhaliflerin, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir birlik oluşturdukları bildirildi.

Yurtdışında yaşayan Mısırlı muhaliflerin, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir birlik oluşturdukları bildirildi.

Muhaliflere yakın bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, muhalifler birliğin kuruluş ilanını bugün İstanbul'da bir otelde yapacakları toplantıda duyuracak.

Yeni birliğin ilanı toplantısına başta eski Mısır Cumhurbaşkanlığı adaylarından Eymen Nur, yurtdışından bazı muhalifler, Müslüman Kardeşler Cemaatinden temsilciler, liberaller ve bazı bağımsız şahsiyetler katılacak.

Kaynak, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 25 Ocak devrimi sürecinde istifa ettiği 11 Şubat'tın yeni birliğin kuruluş ilanı tarihi olarak seçilmesinin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin düşürülmesi taleplerine atıf olarak tespit edildiğine dikkati çekti.

Muhaliflere ulusal şemsiye olacak

Kuruluş ilanı yapılacak Mısır Ulusal Güçler Birliği'nin Sisi'nin düşürülmesi talebinde birleşen yurtdışındaki şahsiyetler, siyasi teşkilatlar, akımlar, partiler ve oluşumlara ulusal şemsiye olacağını aktaran kaynak, birliğin Mısır'da yaşanan felaketin gerçeğine ilişkin konuların görüşülmesinde ilgili bölgesel ve uluslararası tüm kurumlarda temsil edilmesi ve bunun koordinesini yapmak durumunda olacağını kaydetti.

Kaynak, birliğin hedefleri arasında "Sisi'nin düşürülmesi, 25 Ocak devriminin tüm hedeflerinin gerçekleştirilmesi, tutukluların derhal serbest bırakılması ve adaletli bir geçiş döneminin sağlanması" olarak belirtti.

Düzenlenecek duyuru programında birliğin çalışmalarını düzenleyecek 20 maddelik ilkeler belgesinin de yayınlanacağı kaydedildi.

Müslüman Kardeşler, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısırlı muhalifler aralarında yeni bir birliğin kuruluşunu ilan edecek - Son Dakika


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