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Mission: Impossible 7 Filmi

31 dakika önce

Mission: Impossible 7 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mission: Impossible 7 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Görevimiz Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediniyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Senaryo: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Rebecca Ferguson

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Mission: Impossible 7

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 23.07.2021


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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:53 Kaynak: InterSinema.com
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