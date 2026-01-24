MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetiyle Görüştü - Son Dakika
MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyetiyle Görüştü

24.01.2026 22:22
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile görüştü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.

İki heyet, insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun (NCAG) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışılması konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

