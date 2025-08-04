MİT, PKK\'nın elindeki iki görevlisini Türkiye\'ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü özel bir operasyonla, terör örgütü PKK'nın elinde tuttuğu iki MİT mensubunu Irak'tan Türkiye'ye getirmeyi başardı. Görevlilerden biri sağ olarak kurtarılırken, diğeri ne yazık ki şehit olmuş halde yurda getirildi. Bu operasyonla birlikte PKK'nın elinde herhangi bir MİT mensubu kalmadı.

ŞEHİDİN CENAZESİ DNA TESTİ İLE TESPİT EDİLDİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinde yer verdiği bilgiye göre; şehit olan MİT görevlisi A.G.'nin cenazesi, Türkiye'ye getirildikten sonra DNA testiyle kimliği netleştirildi. Ailenin talebi üzerine Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedildi. Cenazeye ailesi ve MİT mensupları katıldı. Aile, süreç boyunca yalnız bırakılmadı.

YILLAR SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

Kurtarılan diğer MİT görevlisinin yıllar sonra ailesine kavuştuğu ve şu anda ailesiyle birlikte olduğu bildirildi. Operasyonun, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

TAM ANLAMIYLA SESSİZ VE DERİN

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri ise mutlak gizlilik içinde yürütülmesi oldu. Ailelerin bile gelişmelerden ancak görevli yurda döndükten sonra haberdar olduğu belirtildi. Operasyon sırasında kimsenin burnu kanamadan süreç tamamlandı. Bu başarılı operasyon, hem Türkiye'nin istihbarat kapasitesini hem de terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.