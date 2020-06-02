MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli takımda eksik ve sakat oyuncunun olmadığı bildirildi.

Dar alanda top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

MKE Ankaragücü , Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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