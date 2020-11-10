Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kamp yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalınan maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takımın, yarın Antalya'da kampa gireceği ifade edildi.
Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki kampın 10 gün süreceği kaydedildi.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 puan alabilen ve henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü, son sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kampa girecek - Son Dakika Spor