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MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı

7 saat önce

Metin Diyadin ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı, System.String[]

Metin Diyadin ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.


Başkentin sarı-lacivertli ekibi, Metin Diyadin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımı ligde tutan Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Metin Diyadin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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