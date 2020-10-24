MKE Ankaragücü'nde iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
24.10.2020 11:23
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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