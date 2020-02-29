MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kısa sürat koşusuyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alan oyunu oynandı. Antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli takımda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, hafif sakatlığı bulunan Tiago Pinto ve Yiğit Kafkasyalı antrenmana katılmadı. Sakatlığı düzelen Oscar Scarione takımla birlikte çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Karşılaşma yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda başlayacak.

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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