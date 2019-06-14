Son Dakika Haberleri: MKK: "Katarlı yatırımcılar borsadan çıkmıyor, giriş yapıyor"
Son Dakika Ekonomi Haber

MKK: "Katarlı yatırımcılar borsadan çıkmıyor, giriş yapıyor"

5 saat önce

Merkezi Kayıt Kuruluşu yaptığı yazılı açıklamada Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının söz konusu olmadığını, borsaya girişinin olduğunu belirtti.

MKK:
Merkezi Kayıt Kuruluşu yaptığı yazılı açıklamada Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının söz konusu olmadığını, borsaya girişinin olduğunu belirtti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca (MKK) yapılan açıklamada geçen günlerde bazı basın yayın organlarında MKK verileri kullanılarak Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki portföylerinden 4,6 milyar TL çıkış yaptıkları yönünde haberler yapıldığı belirtildi.

Haberlerde ifade edildiği şekilde Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının söz konusu olmadığı ve bu farklılığın sahip olunan payların piyasa değerindeki düşüşten kaynaklandığı vurgulayan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi, Qatar National Bank'ın (QNB) sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin fiyatındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Yatırımcının sahip olduğu halka açık nominal değerde (pay adedi) herhangi bir değişiklik olmazken, fiyat değişikliği nedeniyle portföy değerinde azalma meydana gelmiştir. Haberin aksine, kuruluşumuz kayıtlarına göre Katarlı yatırımcıların pay sahipliğinde nominal bazda (pay adedi) artış meydana gelmiştir. Diğer bir ifadeyle Katarlı yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'a giriş olmuştur." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
tl, borsa, borsa istanbul, yatırımcı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fener Ol kampanyası için formalarını satıyor! Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı Bingöl'de dev yılan görenleri şaşırttı! Ot biçerken aniden ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:49:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKK: "Katarlı yatırımcılar borsadan çıkmıyor, giriş yapıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]