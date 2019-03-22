MKS DevO’dan 1 milyar dolarlık pazarı ikame edecek buluş
40 dakika önce
Dünyada büyüklüğü 300 milyar dolara ulaşan dijital baskı sektöründen Türkiye'nin pay alması için MKS DevO'dan 11 milyon dolarlık yatırım geldi.
Dünyada büyüklüğü 300 milyar dolara ulaşan dijital baskı sektöründen Türkiye
'nin pay alması için MKS DevO'dan 11 milyon dolarlık yatırım geldi. Firma hem ithal ikamesi yapacak, hem de dünyaya yenilebilir mürekkep teknolojileri satacak. (Handan Sema Ceylan
)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:01
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