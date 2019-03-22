Son Dakika Haberleri: MKS DevO’dan 1 milyar dolarlık pazarı ikame edecek buluş

MKS DevO’dan 1 milyar dolarlık pazarı ikame edecek buluş

40 dakika önce

Dünyada büyüklüğü 300 milyar dolara ulaşan dijital baskı sektöründen Türkiye'nin pay alması için MKS DevO'dan 11 milyon dolarlık yatırım geldi.

MKS DevO’dan 1 milyar dolarlık pazarı ikame edecek buluş, System.String[]
Dünyada büyüklüğü 300 milyar dolara ulaşan dijital baskı sektöründen Türkiye'nin pay alması için MKS DevO'dan 11 milyon dolarlık yatırım geldi. Firma hem ithal ikamesi yapacak, hem de dünyaya yenilebilir mürekkep teknolojileri satacak. (Handan Sema Ceylan)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:01 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu Aşk-ı Memnu'nun Senaristlerinden Ünlü Televizyon Kanalına Dava ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 05:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKS DevO’dan 1 milyar dolarlık pazarı ikame edecek buluş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]