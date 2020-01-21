MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları - Son Dakika

Rize'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Rize Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yıl içinde çeşitli tarihlerde meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde, Liman Kavşağında karşı yönden hızla gelen bir otomobilin duramayarak başka bir otomobile çarparak savrulduğu görülüyor. Riva Valiliği önünde duble yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarparak havaya fırlattığı an kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca, İyidere ilçesi Hazer Mahallesi'nde başını montuyla kapatarak yola inerek yürümeye çalışan bir kişiye otomobilin çarparak havaya fırlatması, İyidere ilçe merkezi Karadeniz SAhil yolunda hızla ilerleyen bir otomobilin kontrolünü kaybederek karşı yola geçmesi, Atatürk Caddesi Bankalar Kavşağında yaya kaldırımında yürümeye çalışan iki yaşlı kişiye bir motosikletin duramayarak çarpması kayıtlarda yer alıyor.

Menderes Bulvarı ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde hızla ilerleyen bir otomobilin önündeki otomobile çarparak yoldan çıkarak caddeye dalışı görüntülerde yer alırken aynı noktada bir otomobilin çarpışması sonucu yol kenarında bekleyen yayanın son anda kaçarak kurtulduğu görüntülere yansıyor.

Eski orta cami kavşağında ise dönüş yapan bir otomobile motosikletin hızla çarpması MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Yetkililer, kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirterek, sürücü ve yayaları daha dikkatli ve duyarlı davranmaya davet etti. Kural ihlali yapan sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince cezai işlem uygulandığı belirtildi.