Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan sağlık görevlileri Büşra Ünal ve Yeliz Çelik yaralandı.

Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmak için köye giden sağlık ekibinin bulunduğu aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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