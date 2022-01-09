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Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı

09.01.2022 23:20

Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı Asistan doktor dakikalarca ambulans bekledi Karabük'te mobiletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı

Asistan doktor dakikalarca ambulans bekledi

KARABÜK - Karabük'te mobiletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Asistan doktor olduğu öğrenilen bisiklet sürücüsü dakikalarca yerde ambulans bekledi.

Kaza Karabük- Yenice karayolu Soğuksu yakınlarında meydana geldi. İrfan Şahin idaresindeki mobilet aynı istikamette bisikleti ile seyir halinde olan Muhammed Harun Bayrak'a çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Dakikalarca yerde ambulans bekleyen yaralı ve diğer sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken bisiklet sürücüsünün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı
Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı
Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı

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Karabük Yenice, Ambulans, Bisiklet, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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