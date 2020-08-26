Mobilya firmasının yeni yüzü Gökçe Bahadır oldu - Son Dakika

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, mobilya firması Alfemo'nun reklam yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Bahadır, markanın 2 yeni reklam filminde oynadı. Lansmanda konuşan Bahadır, "Çok keyifli ve güzel bir iş birliği oldu çünkü kadın olarak evini tasarlamaya, kendi tarzını yansıtmaya çok meraklıyım" dedi.

Mobilya firması Alfemo'nun yeni iletişim kampanyasının reklam yüzü olan Gökçe Bahadır'ın da katılımıyla Çırağan Sarayı'nda lansman düzenlendi. 'Kendini yansıt' sloganıyla hazırlanan yeni iletişim kampanyası görücüye çıktı. Kampanyaya ilişkin 2 reklam filmi çekildi.

"BÜTÜN ÜRÜNLERDE İDDİALIYIZ"Çok heyecanlı olduğunu söyleyerek markanın gücünü vurgulayan Alfemo Genel Müdürü Yusuf Satoğlu, "Yeni reklam filmlerimizle gücümüzü çok daha artıracağımızı ve satışlara da olumlu etki edeceğini düşünüyoruz, çok umutluyuz. Bütün ürünlerde iddialıyız" dedi.Satoğlu, " Türkiye 'nin tasarım ve fonksiyonel ürünleriyle mobilya sektörünün önemli markaları arasında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yatak odasından yemek odasına oturma grubundan ev tekstiline bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ve aksesura geniş ürün yelpazesine yer veriyoruz. Yeni ürünlerimizle geniş bir tüketici kitlesine ulaşıyoruz" diye konuştu.BAHADIR: EVDE KENDİ TARZIMI YANSITMAYA MERAKLIYIMOldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Gökçe Bahadır ise, "İşin içinde mobilya varsa kadın olarak bu beni heyecanlandırıyor. Çok keyifli ve güzel bir iş birliği oldu çünkü kadın olarak evini tasarlamaya, kendi tarzını yansıtmaya çok meraklıyım. Pandemi sürecinde özellikle evde kalınca mobilyalarla, kendi tarzımı yaratmakla çok ilgilendim. Üstüne böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı. Kendimi iyi hissediyorum. Biz kadınların mobilya seçerken kafamız çok karışır. Sonunda ise neye ihtiyacı olduğunu bilip, kendi tarzını yansıtması önemli bir mesele" ifadelerini kullandı."DİLBERAY'I CANLANDIRACAĞIMI HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Yeni sezona ilişkin de açıklamalar yapan Bahadır, her zaman üretmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ben evi dizayn ederken soft renkler kullanıyorum ve sadelikten yanayım. Aldığım ürünlerden çabuk sıkılmam, eşyalarıma sadığımdır. Bazen kendim değişiklik yapabiliyorum. Yeni sezona ilişkin bir şey söyleyemiyorum ama her daim çalışmaya, üretmeye devam edeceğim. Bir sinema filminde Dilberay'ı canlandıracağım yönünde bana gelen bir teklif yok, haberlerden öğrendim" dedi.