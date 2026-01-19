Moda İkonu Valentino Garavani Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Moda İkonu Valentino Garavani Hayatını Kaybetti

19.01.2026 22:16
Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani, 93 yaşında Roma'da vefat etti.

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani'nin 93 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, ikonik tasarımlarıyla ve genellikle ilk adıyla bilinen Valentino Garavani'nin Roma'da evinde vefat ettiği belirtildi.

Valentino Garavani'nin cenazesinin 21-22 Ocak'ta Roma'da taziye ziyaretlerine açılacağı ve 23 Ocak'ta da yine Roma'daki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikasından son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

Ünlü modacının vefatının ardından siyaset, moda, iş dünyasından pek çok taziye mesajı paylaşıldı.

Başbakan Giorgia Meloni, ABD'li X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı taziye mesajında, "Stil ve zarafetin tartışmasız ustası ve İtalyan yüksek modasının ebedi sembolü Valentino. Bugün İtalya, bir efsanesini kaybetti ancak mirası nesillere ilham vermeye devam edecek. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "Valentino Garavani'yle; İtalya, moda dünyasının mutlak bir başrol oyuncusunu kaybetti. Onun yeteneği, Made in Italy'yi uluslararası podyumlara taşıyarak stilin, yaratıcılığın ve prestijin bir sembolü haline getirdi. Tarihte kalacak bir miras bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Valentino Garavani

Asıl adı Valentino Clemente Ludovico Garavani olan ve herkes tarafından Valentino olarak bilinen tasarımcı, 11 Mayıs 1932'de Pavia kentine bağlı Voghera'da dünyaya geldi.

Modaya olan tutkusu ve ailesinin yönlendirmesiyle kendisini bu konuda Milano'da geliştiren Valentino, moda dünyasında Fransa'nın başkenti Paris'te parladı.

Moda camiasında "Valentino kırmızısı" olarak da bilinen en ikonik kırmızı tonu ve ayrıca iyi kalıplar kullanmasıyla kendine has bir tarz oluşturan Valentino, 1957 yılında kendi adını taşıyan moda evini kurdu ve 2007'de yönetimden ayrıldı. Valentino markası daha sonra 2012 yılında Katar merkezli bir şirket tarafından alındı.

Valentino, Hollywood'dan birçok ünlü aktrisle de çalıştı.

Bu arada bu kayıpla İtalyan modası kısa aralıklarda bir önemli ismini daha yitirmiş oldu. Ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani de 91 yaşında, 4 Eylül 2025'te hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

