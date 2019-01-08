Model Fabrika İçin Üniversite ile İş Birliği

Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde kurulacak Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) projesine akademik destek sağlayacak.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa iş dünyasının katma değerli üretim, rekabetçiliği ve ihracata dönük projelere imza atan BTSO tarafından Bursa sanayisinin "Endüstri 4.0"a geçişini sağlamasına rehberlik edecek Model Fabrika projesine BUÜ tarafından akademik destek verilecek.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
ile BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay arasında imzalanan protokol çerçevesinde BTSO, BUÜ ve BUTEKOM iş birliği yapacak. Hazırlık aşaması tamamlanan projenin hayata geçirilmesi ve sonraki sürecinde Uludağ Üniversitesinde görev yapan akademisyenler bilimsel destek verecek.
ULUTEK binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ulcay, "Bilimden üretime, üretimden ekonomiye" mottosuyla yürüttükleri 3. Nesil Üniversite çalışmaları kapsamında sanayi-üniversite iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade etti.
Üniversitelerin öncelikli görevlerinden birinin sektörlerle ortak projeler hazırlamak olduğunu kaydeden Ulcay, şunları kaydetti:
"Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kentimizdeki iş dünyası temsilcilerinin taleplerine kayıtsız kalmıyoruz. BTSO'nun örnek gösterilecek olan Model Fabrika Projesi'ni bu bağlamda çok önemli buluyoruz. Kentimizin Endüstri 4.0 uygulamalarına ciddi bir katkı sağlamasını öngördüğümüz bu projenin bilimsel ve akademik ayağında bulunmak bizleri mutlu ediyor. Bu merkezde yürütülecek çalışmaların da ekonomimize yol gösterici olacağına inanıyoruz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı sayın İbrahim Burkay'a da kentin gelecek vizyonuna yaptıkları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."
"Firmalarımızın rekabet güçlerinin artmasına yardımcı olacak"
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da iş dünyası olarak Bursa'yı Türkiye
'nin yüksek teknoloji üretiminin merkezi yapmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.
BTSO liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle hayata geçecek olan Bursa Model Fabrika Projesi'nde sona geldiklerini anlatan Burkay, proje ile imalat sanayideki verimliliğinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Burkay, proje için Almanya
'daki benzer model fabrikalarının incelendiğini bildirdi.