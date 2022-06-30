Mogan Gölü'ne bırakılan atıklar sanat eserine dönüştü - Son Dakika
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Mogan Gölü'ne bırakılan atıklar sanat eserine dönüştü

30.06.2022 13:42
Mogan Gölü'ne bırakılan atıklar sanat eserine dönüştü

Gölbaşı Belediyesi tarafından başlatılan projede Mogan Gölü'nde toplanan atık maddelerden "Balık Heykel" yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından başlatılan projede Mogan Gölü'nde toplanan atık maddelerden "Balık Heykel" yapıldı. Yapılan heykel düzenlenen etkinlikle göle bırakıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla farkındalık oluşturma ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Balık Heykel Projesi" tamamlandı. Hacı Bayramı Veli Üniversitesi iş birliğinde Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla 49 günde tamamlanan çalışmanın ardından tamamen atık malzemeden yapılan Balık Heykel, Mogan Gölü'ne bırakıldı. Programa Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin de katıldı.

"AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ellerinde sanat eserine dönüşen proje hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Allah bize iki tane göl vermiş. Mogan ve Eymir Gölleri ama biz bunları yeterince korumuyoruz. Biz bu farkındalığı ilk yapmaya başladığımızda ilçedeki öğrencilerimizle birlikte yapmayı planladık. Ama okullar tatil olduğu için yapamadık. Okullar açılır açılmaz bu farkındalığı yapacağız. Mogan Gölü'müzü temizledik. Türkiye'nin en temiz ve güzel göllerinden biri haline geldi. Balık heykelimiz gölden çıkan atıklar ve Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün içinden çıkan hurdalardan, Hacı Bayramı Veli Üniversitesi öğretim üyelerinin destekleriyle yapıldı. Göle bırakmamızın nedeni de insanlarımızda merak uyandırarak bir farkındalık oluşturmaktır" dedi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Doğukan Gürel/İHA)

YORUMLAR
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Gölbaşı'nın en güzel kurbanlıkları seçilecek Gölbaşı'nın en güzel kurbanlıkları seçilecek Kadınların ellerinden çıkan ürünler Gölbaşı'nda sergilendi Kadınların ellerinden çıkan ürünler Gölbaşı'nda sergilendi
Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Mogan Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogan Gölü'ne bırakılan atıklar sanat eserine dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mogan Gölü'ne bırakılan atıklar sanat eserine dönüştü - Son Dakika
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