Mogan Gölü'ne yeni düzenleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mogan Gölü'ne yeni düzenleme - Son Dakika

Mogan Gölü'ne yeni düzenleme

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ve Gölbaşı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Mogan Gölü 1. Etap Kıyı Bandı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi projesi start aldı.

Mogan Gölü'ne yeni düzenleme, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ve Gölbaşı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Mogan Gölü 1. Etap Kıyı Bandı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi projesi start aldı.


Projeyle birlikte, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'ndan Vilayetler evine kadar yapılacak olan kıyı düzenlemesi kapsamında, doğal güzellik korunarak, yürüyüş, bisiklet, koşu yolları, iskeleler, oturma dinlenme birimleri, çocuk oyun alanları yapılarak yeni bir rekreasyon alanı oluşturulacak.


Mogan Gölü'nün etrafındaki alanların düzenlenmesine ilişki projenin başlangıcı için Vilayetler Evi önünde düzenlenen törende konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projeye ilişkin detaylar verirken "Gölbaşı 3-4 yıl sonra çok daha farklı bir ilçe olacak" dedi.


Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, İller Bankası Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük'e ve bu projede emeği geçen herkese Gölbaşı adına teşekkür eden Şimşek, "Projeyle birlikte Mogan Gölü'nün kıyı şeridinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve koşu yolları olacak.


Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Mogan Gölü'nden Millet Bahçesi'ne, Millet Bahçesi'nden Eymir Gölü'ne, Eymir Gölü'nden Kanal Ankara projesine bağlanacak" diye konuştu.


Mogan Gölü kıyısında gerçekleşecek olan proje ile Başkent Ankara'nın prestij bir rekreasyon alanına daha kavuşacağını söyleyen Başkan Şimşek, yapılacak olan projelerle birlikte Gölbaşı'nın tercih edilen bir ilçe haline geleceğini de sözlerine ekledi.


Törende birer konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve Gölbaşı eski Belediye Başkanı Mümtaz Sarıtaş da, projenin Gölbaşı'nın ve Mogan'ın çehresini değiştireceğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.


Mogan Gölü kıyısında gerçekleştirilecek 1. Etap rekreasyon ve rehabilite projesi içerisinde 1815 metre bisiklet, yürüyüş ve koşu yolu, balıkçı ve seyir iskeleleri, bisiklet parkları, oturma bankları, 7/24 izlenebilen kamera sistemleri, oyun alanları, estetik su çeşmeleri, engelli çocuk oyun alanı ve engelliler için şarj istasyonları olacak.


Mogan Gölü 1.Etap Kıyı Bandı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi 'nin 1. etabı Atatürk Sahil Parkı'ndan başlayıp Vilayetler evine 2,5 kilometre uzunluğuna sahip bir alanda uygulanacak.


Yapılan konuşmaların ardından dualar eşiliğinde kurban kesiminin ardından projenin yapımına başlandı. Törene Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı eski Belediye Başkanı Mümtaz Sarıtaş, yüklenici firma yetkilileri, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de katıldı. - ANKARA

İller Bankası, Mogan Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı
Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:14:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mogan Gölü'ne yeni düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]