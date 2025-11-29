Moldova Hava Sahası İhlali: 3. Kez Kapatıldı - Son Dakika
Moldova Hava Sahası İhlali: 3. Kez Kapatıldı

Moldova Hava Sahası İhlali: 3. Kez Kapatıldı
29.11.2025 23:05
Moldova, Rus dronlarının hava sahasını ihlal etmesi üzerine güvenlik önlemleri aldı ve hava sahasını kapattı.

Moldovalı yetkililer, Rusya'ya ait dronların son 9 gün içinde 3. kez Moldova hava sahasını ihlal ettiğini ve güvenlik önlemleri kapsamında hava sahasının 1 saat 10 dakika boyunca kapatıldığını açıkladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki çatışmalar devam ederken, Moldovalı yetkililer Rusya'ya ait dronların ülke hava sahasını yeniden ihlal ettiğini ve ülkedeki sivil havacılığı tehlikeye attığını açıkladı.

9 GÜNDE 3. İHLAL

Yetkililer, son 9 gün içinde 3. hava sahası ihlalinin yaşandığının altını çizdi. Moldova İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Rus dronunun tespit edildikten kısa bir süre sonra Ukrayna bölgesine geri döndüğü aktarıldı.

MOLDOVA HAVA SAHASI KAPATILDI

Olay nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı belirtilerek, "Uçuş güvenliği için büyük risk oluşturan bu ihlal nedeniyle Moldova hava sahası 1 saat 10 dakika boyunca uçuşlara kapatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu gelişmeye ilişkin, "Rus dronları sivilleri katletmeye giderken yeniden Moldova hava sahasını ihlal etti ve geçici bir süreliğine kapatılmasına neden oldu. Bu saldırıları kınıyor ve Ukrayna'nın yanında yer alıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Moldova Dışişleri Bakanlığı, 25-27 Kasım tarihlerinde yaşanan dron ihlallerinin ardından Rusya'nın Moldova Büyükelçisi Oleg Ozerov'u bakanlığa çağırmış ve protesto notası vermişti.

