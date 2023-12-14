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Moldova nerede, başkenti neresi? Moldova Avrupa ülkesi mi? - Son Dakika
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Moldova nerede, başkenti neresi? Moldova Avrupa ülkesi mi?

Moldova, Doğu Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Romanya'nın doğusunda ve Ukrayna'nın batısında konumlanmıştır. Ülkenin başkenti Kişinev'dir. Moldova, genellikle tarım ve şarapçılıkla bilinir. Ülkenin resmi dili Moldovaca'dır ve para birimi Moldova leusidir.

Moldova nerede, başkenti neresi? Moldova Avrupa ülkesi mi?
14.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:49
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Moldova, Doğu Avrupa'da yer alan bir ülke olarak tarih, kültür ve dil açısından zengin bir mirasa sahiptir. İşte, Moldova'nın başkenti, para birimi, konuşulan dili ve Avrupa'daki konumu hakkında detaylı bilgiler.

MOLDOVA BAŞKENTİ NERESİ?

Moldova'nın başkenti Kişinev'dir. Bu büyük şehir, tarihî anıtları, parkları ve kültürel etkinlikleriyle ünlüdür. Kişinev, aynı zamanda Moldova'nın ekonomik ve politik merkezi konumundadır.

MOLDOVA PARA BİRİMİ NEDİR?

Moldova'nın resmi para birimi Moldova Leu'sudur (MDL). Leu, ülkede kullanılan ve günlük ticarette yaygın olarak tercih edilen bir para birimidir.

MOLDOVA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Moldova'da konuşulan resmi dil Moldovaca'dır, ancak Romence'ye oldukça benzer bir dil yapısına sahiptir. Moldova'da ayrıca Rusça ve Gagavuca gibi diller de konuşulmaktadır. Ülkede çok dillilik, kültürel çeşitliliğin bir yansımasıdır.

MOLDOVA AVRUPA ÜLKESİ Mİ?

Moldova, coğrafi olarak Doğu Avrupa'da yer alsa da, tamamen Avrupa Birliği üyesi değildir. Ancak, Avrupa ile sıkı ilişkileri olan bir ülkedir. Moldova, AB ile Ortaklık Anlaşması imzalamış ve serbest ticaret anlaşması yapmıştır.

Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Seyahat
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