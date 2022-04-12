Moldovalı anne ve 3 çocuğu Müslüman oldu - Son Dakika
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Moldovalı anne ve 3 çocuğu Müslüman oldu

12.04.2022 12:30
Moldovalı anne ve 3 çocuğu Müslüman oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde Müslüman olan Moldovalı anne ve 3 çocuğu için ihtida töreni düzenlendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde Müslüman olan Moldovalı anne ve 3 çocuğu için ihtida töreni düzenlendi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İznik'te yaşayan ablasının yanına ziyarete gelen Natalia Cebanu, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Cebanu'nun yaptığı başvuru sonrası Müftülükte ihtida töreni gerçekleştirildi.

İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş'ın iman esasları ve İslamiyet hakkında bilgi vermesinin ardından Natalia Cebanu ile çocukları Nicolae Bratujel, Adrian Bratujel ve Robert Cebanu, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Törenin ardından Müftü Yavaş, "Deniz" ismini alan anneye Rusça Kur'an-ı Kerim ve meali, Yusuf, Ömer ve Mustafa isimlerini alan çocuklarına da kırtasiye ürünleri hediye etti.

Anne ve 3 çocuğu daha sonra Eşrefoğlu Camisi'ne ziyarette bulundu.

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Hisarcık, Müslüman, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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